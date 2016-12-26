鄭運鵬：台灣應力拚同志旅遊首選國家
今天上午在立法院交通委員會，鄭運鵬質詢台灣同志旅遊辦理情形。他提及，交通部觀光局既然已持續5年辦理北美同志旅遊業、觀光業來台踩線團，加上台灣環境對同志友善，「台灣就應該要成為同志旅遊首選，人數要第一。」
對此，觀光局長周永暉提及，觀光局自2012年起，推廣北美同志旅遊業、觀光業者及媒體等來台參訪等，從往年只有1團，「今年有2、3團，過去只去太魯閣，這次特別遠到台南高雄。」
鄭運鵬提及，台灣環境對同志友善，包括桃園市府在同志大遊行前，在市府點彩虹燈；台北市府則有同志意象行人號誌燈設計；嘉義縣衛生局有同志健康委外服務；疾管署有同志健康社區計畫；台南市有同志健康服務中心等，「其實台灣中央跟地方政府長期對同志權益是持正向的。」
「查詢同志旅遊網，會發現台灣在亞洲國家內容算是多元、最豐富，有Bar、Club、精品及書店等，及許多同志友善機構，如西門町紅樓等。」鄭運鵬認為，「台灣從全世界、亞洲來看都是同志旅遊首選。」
鄭運鵬因此強調：「這在亞洲是少見的，這是觀光局應該要努力的市場，不要管網路負面解讀。」並要求觀光局統計踩線團究竟後續帶來多少同志主題行程觀光人口。周永暉則回應，既有政策不會變動，是否擴大經營，要視市場機制。
(中時)
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