不教而殺謂之虐 郁慕明籲府向光復學生道歉

新竹市光復中學學生在校慶扮演納粹，導致總統府對德國、以色列致歉，校長也為此請辭下台。新黨主席郁慕明今在臉書發文質疑，政府是見了「洋人」抗議就卑躬屈膝，「真的有嚴重至此嗎」？還呼籲總統府向學生道歉。

郁慕明說，政府不據理力爭還原實情，見了洋人抗議就卑躬屈膝，「一副奴才相」！這只是一個高中校園裡的學生活動，又沒招搖也沒宣揚，目的僅為訓練學生團體創意勞作。有班級扮納粹的原因，是因為今年變裝主題為「古今中外歷史人物」，並非宣揚納粹。

他說，之所以釀成風波，是外界擴大解讀，引發洋人有意見，校長、師生不由分說就得謝罪，這就是西方和蔡英文所謂的多元民主？

郁慕明批評，今天在台灣的當權者，長期放任「台灣民政府」明目張膽以行動否定抗戰勝利結果，教出一堆洪素珠之流羞辱老榮民，網路PTT天天傳播「支那豬」歧視言論。他批評，政治人物更帶頭美化日本殖民，甚至為皇民化復辟，重建日本神社，肯定皇軍戰犯，行政院長和反課綱學生皆稱「慰安婦」可能是自願的。種種惡行惡狀，傷害的是自己同胞，蔡英文政府可曾究責？可曾道歉？只會欺負單純學生給洋人看，放任自己其實就是讚揚日本軍國主義的共犯！

他質疑，如果因為一場校內活動得罪洋人，校長就必須下台贖罪，那所謂「太陽花學運」學生還可以不上課到校外串聯、遊行、佔領官署、攻擊行政院等種種不法，為何都被允許？台大還頒「學生利他獎」給林飛帆，不該被批判？光復中學只是拿道具演戲，那些暴力分子付諸實現大搞民粹，高舉「支那賤畜外來種滾」發動準政變，不才正是當代的納粹法西斯嗎？

他強調，學生是無辜的，不教而殺謂之虐！總統府只因外國抗議就自失立場，將學生推上火線祭旗，把校園文創表演扭曲成宣揚納粹的政治事件，「我們呼籲總統府應向這些學生道歉」。教育部門砍殺補助，造成壓力逼迫校長辭職，應該立即慰留校長，保留原來補助經費，著重歷史教育撥亂反正，導正學子認識二戰侵略罪行，才是處理事情的正途！

(中時)