反同團體籲釋放被逮群眾 律師入立院協商

反同婚群眾今天在立法院外集結，不少民眾翻入立法院圍牆內，被警察逮捕，反同婚團體呼籲警方釋放被逮捕的群眾，並要求讓律師進入立法院協商。

立法院司法委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭‧全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投。

現場群眾不斷逼近立法院正門，將正門團團包圍，群眾高舉「停止審查，交付公投」的標語，還有不少人企圖翻越立法院圍牆，但部分翻進立院圍牆的群眾都被警方逮捕，綁上束帶。場外民眾則高喊「打開大門」、「停止審查」等口號，呼籲警方釋放被逮捕的群眾，並讓律師進入立法院協商。1051226

(中央社)