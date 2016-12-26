陸海警船再入釣島 今年第36次
中國大陸今天派遣3艘海警船駛入釣魚台海域。這是大陸公務船12月第3次、今年第36度駛進相關海域，距離上次時隔半個月。
大陸國家海洋局上午在官網公告，中國大陸海警2401、2502、35115艦船編隊26日駛入釣魚台海域。
日本第11管區海上保安總部曾指出，編號「35115」的中國大陸海警船搭載疑似機關炮裝置。
這是大陸海警船12月第3次駛入釣魚台海域，前兩次行動分別在5、11日執行，分別有4、3艘海警船行動。日方巡邏船發現後都向大陸海警船發出警告，要求駛離相關海域。
日本共同社當時報導，大陸海警船11日駛進釣魚台海域後，日本政府將首相官邸的情報聯絡室升級為官邸對策室，展開情報收集和分析工作。
截至26日，大陸公務船今年已36度駛進釣魚台海域，平均每月執行3次類似任務。日本方面除派船緊盯大陸海警船動向，還不斷向大陸方面提出抗議。1051226
(中央社)
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