張小月：嚴防第二個聖多美發生

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聖多美普林西亞21日與中華民國斷交，行政院大陸委員會主任委員張小月今天表示，聖國出現財務缺口，中國藉機操作一中原則，非常不友好，會特別注意、嚴防第二個聖多美的發生。

立法院內政委員會今天邀請張小月、內政部長葉俊榮等人列席備詢。親民黨籍立法委員陳怡潔指出，聖國與中華民國斷交，陸委會表示為中國打壓，但外交部新聞稿卻指斷交主因為聖國出現財務缺口，質疑政府內部說法不一。

張小月答詢時表示，聖國出現很大的財務缺口、黑洞，所以被中國藉機炒作一中原則，中國的操作手法非常不友好，對兩岸關係是一種非常負面的做法。

陳怡潔質詢，未來是否會發生雪崩式斷交？張小月說，多年來中國對台在國際的打壓，破壞中華民國與邦交國的關係，這些壓力一直存在，未來特別加以注意，針對現在21個邦交國，確保避免這樣的狀況再發生，「我們應該嚴防下一個、第二個聖多美的發生」。

張小月說，兩岸關係要有耐性與智慧，最重要是雙方求同存異是第一原則，即使有些問題看法不一樣，溝通、對話非常重要，積極尋求和解、合作。

張小月表示，中華民國是主權國家，拓展國際空間也是符合眾人的期待，因此適時表達抗議的時候，必須表達堅定立場，也呼籲中國坐下來溝通對話協商。

對於總統蔡英文即將出訪中南美洲友邦，中國是否會對台持續打壓？張小月說，國安會特別討論過，應高度戒慎恐懼、要特別加以注意。

張小月也說，前總統馬英九任內，甘比亞也和中華民國斷交，不管哪一個政黨執政，中國對台國際壓縮打壓，多年來一直存在。1051226

(中央社)