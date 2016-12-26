反同婚人士闖委員會 遭警架離

立法院司法及法制委員會今天審查婚姻平權法案，就在中午約12時，在相關法條處理完畢後，突然有一名反同婚的抗議人士混入委員會，高喊「停止審查，交付公投」，司委會民進黨召委尤美女隨即請駐衛警將其架離委員會。1051226

(中央社)