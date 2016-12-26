中市府推公墓遷葬綠美化 海葬研議與彰投苗合辦
台中市政府民政局推動公墓遷葬綠美化與再利用，現有178座公墓已禁葬61座，約占3成；預估明年起每年禁葬10座，108年達成5成禁葬比例的目標。市長林佳龍表示，透過公墓公園化，希望地盡其利；市府剛推出的海葬獲得民眾不錯評價，研議與彰投苗縣市合辦。
民政局長蔡世寅26日在市政會議報告「台中市公墓遷葬綠美化與再利用整體規劃情形」，他指出，國人火葬觀念普及，全國火化使用率達95%。市府在使用中的公墓，擬定四大策略，包括：墓區空地植樹、無使用需求公墓辦理公告禁葬、已禁葬公墓評估辦理公告遷葬、推行環保自然葬法推動公墓遷葬綠美化及公墓公園化。希望藉此促進土地活化利用。
「以市民生活環境及品質為目標！」林佳龍表示，台中市追求生活首都的目標，必須有直轄市的生活品質。市府主動與各機關協調公有地閒置空間、公墓等，希望地盡其利；同時，也積極推動8年100萬棵植樹，由市府帶頭做起，並邀請市民、學校、企業等共同響應；加上2018世界花卉博覽會，更將全市打造為「低碳綠化城市」。希望讓市民享有更充足的公共空間。
林佳龍指出，台中市今年已在4處公墓推動植樹，共種下1萬4千棵左右，以此規模，全市約178處公墓，已經禁葬61座；明年會再加快腳步，預計每年至少禁葬10座，目標108年過半數公墓禁葬，遷葬完成者會儘速推動綠美化，提升居民良好的生活品質。
針對尚未禁葬公墓，林佳龍請民政局、公所、里長、都發建設局會勘，研議回饋機制達成禁葬共識；剛實施的「海葬」，也可研議與彰投苗縣市合辦，讓市民對於生命最後一段旅程有更多的機會與選擇。
(中時)
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