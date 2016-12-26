女子找不到男友 酒後當起蜘蛛人

35歲彭女酒後至新北市板橋區民權路找男友，因男友不在且已多日不曾聯繫，一時情緒失控，竟從4樓外牆向下攀爬，不慎從3樓處跌落到2樓遮雨棚。（王揚傑攝）

今（26）日上午10時30分許，35歲彭姓女子酒後至新北市板橋區民權路找男友，因男友不在且已多日不曾聯繫，一時情緒失控，竟從4樓外牆向下攀爬，不慎從3樓處跌落到2樓遮雨棚，鄰居見狀立即向警、消報案。

消防人員趕抵，將彭女拉回屋內，黃姓男友也聞訊趕回，彭女不願上救護車，大喊「讓我跟他講一句話！」經救護人員安撫，彭女才同意躺上擔架，由於街坊在場圍觀，彭女以手遮臉說：「這樣好丟臉！」

(中時)