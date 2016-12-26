婚姻平權初審過關 歡呼、怒吼正反陣營兩樣情
立法院司法及法制委員會今天審查攸關同志婚姻平權的《民法相關條文修正草案》，正反雙方一早就集結於立院周邊，各自聲援。中午12時許，司法委員會召委尤美女宣布，全案審查完竣，雙方陣營湧現兩樣情。
經委員會逐條審查後把尤美女、許毓仁、時代力量及蔡易餘版本包含修正動議都送出委員會。尤美女宣讀法案出委員的時候，一名持記者證躲在委員會的反同人士，突然持標語跑到台前抗議高喊「停止審查交付公投」，尤美女當場裁示請警察將鬧場人士排除。
挺同陣營氣氛達到高潮，不少人擁抱、親吻，高舉彩虹旗歡呼「相挺為平權 全民撐同志」、「台灣要民主 同志要平等」、「平權不分黨派 相愛不分性別」。有同志情侶開心表示「等了好多年，終於等到這一刻。」但另一頭反方卻陷入躁動，更多人試圖衝進立院。
上午11時許，隨立院內進入逐條審查，反同陣營不少人前仆後繼試圖闖進立院，與警方發生拉扯，主辦單位更聲稱有民眾因此骨折、心悸而送醫，截至中午前總計131人遭警方控制行動，群眾要求讓醫師、律師代表進入、請警方脫下制服。
立委廖國棟、張麗善也到場聲援反同陣營，公開支持「捍衛婚姻與家庭的核心價值」，批評修法造成社會動盪不安。現場群眾高喊「婚姻家庭、全民決定」，最後關頭仍堅持希望停止審查，要求立委尤美女、段宜康等人下台。
「我們已經打了美好一仗，繼續堅持戰力！」主辦單位稍早表示，由於法案已經送出委員會，下一步將推動「百萬公民公投」行動，另也將發起罷免行動，教訓投機政客。
本次初審送出委員會版本包含尤美女、許毓仁、時代力量版本，以及今天提案的蔡易餘版「民法同性專章」，以及相關立委所提修正動議皆送出委員會。尤美女版本重點在於增訂民法971-1，「異性或同性婚姻當事人平等適用本法及其他法規所定關於夫妻配偶之規定，異性或同性配偶平等適用本法及其他法規所定關於父母子女親屬之規定。」
許毓仁以及時代力量版本則是將父母以及夫妻在法律中的字眼修改為「雙方」或「配偶」，蔡易餘版本則是提出「民法同婚專章」，在民法中另外對同性婚姻另立一個專章。另外根據綠委郭正亮臨時動議，修正972條，「婚約應由男女當事人自行訂定，同性婚約應由雙方當事人自行訂定。」
(集團連線報導)
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