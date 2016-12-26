小鮮肉當道 成龍：真正動作演員變少了
美男子型的「小鮮肉」近年在中國大陸演藝圈蔚為主流。港星成龍昨天說，依靠特效和替身，時下年輕演員不懂功夫也能拍動作片，導致真正的動作演員愈來愈少。
中新網報導，成龍25日在四川省成都為新片「鐵道飛虎」宣傳造勢。談起動作演員的現狀，以武打奠定影壇地位的成龍感嘆，隨著電影科技進步，動作演員將愈來愈少。
成龍說，「像我們那個時代沒有辦法，不會科技、不懂英文、沒有電腦，什麼都沒有，只能是跳樓、跳大廈真實跳，斷手斷腳你們看見的花絮，你們都看見了。」
他提到，過去在馬來西亞出外景拍火車動作戲，火車真的在開，現在很多都不用實景了。「一個藍布景擺在那邊，然後大風扇一吹就已經開動了，多簡單啊。」
成龍還說，時下的年輕「小鮮肉」都非常值錢，受經紀人保護，就算不懂功夫也可以拍動作片，「飛來飛去電腦一合成，一個替身就搞定了」，使得真正的動作演員只會愈來愈少。
成龍在「鐵」片中飾演抗日時期話不多的鐵道游擊隊隊長，口頭禪是「少說話」。談到這句台詞，成龍說，這幾年自己也已經少說話了。
他坦言自己脾氣不好，容易被激怒，「一激怒呢就衝口而出一句話，很簡單的一句話後悔了好幾年，可能有些話一講出來之後後悔了一輩子」。1051226
(中央社)
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