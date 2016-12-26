智利強震撤5千人 民眾驚恐憂房倒地裂

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智利南部耶誕節發生規模7.6強震，近5000人在海嘯警報大作聲中撤離海岸。民眾說，屋舍搖個不停帶來巨大聲響，「以為房子就要倒、地板會裂開」。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）測報這起地震的地震矩規模（Moment Magnitude Scale）為7.7，智利內政部災害緊急中心（ONEMI）測報則為規模7.6。

這起淺層地震震央位在奇洛埃島（Chiloe）南部的國家公園園區內。

地震發生後，當局立即發布海嘯警報，敦促居住南部海岸的民眾往高處撤離。

ONEMI首長托洛（Ricardo Toro）表示，儘管後來已將海嘯警報降為「預防狀態」的等級，因海浪和海流可能高於平常，仍要求民眾遠離海灘。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，地震發生後，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）發布，就連距震央1000公里的海岸，都可能出現瘋狗浪。

路透社報導，民眾被住家強烈搖晃產生的巨大聲響嚇壞，打亂數以千計民眾的耶誕節慶祝計畫。地震發生之際，海嘯警報汽笛聲大作，他們光著腳奪門而出，跳上汽車或馬背趕忙尋找高地，有些地方當時正下暴雨。

家住奇洛埃島打漁維生小鎮奎里雍（Quellon）的阿瓦拉多（Denisse Alvarado）說：「我們這輩子還不曾這麼害怕過。」當地是位在巴塔哥尼亞高地（Patagonia）西北部湖大區（Los Lagos）的觀光勝地。

ONEMI在震後3小時將人員撤離和海嘯兩種警報都解除，宣布短暫逃離家園的近5000人可以回家。

ONEMI指出，當地1座橋梁已成危橋，部分道路則因電力搶修而封閉。事件一度造成2萬1000戶停電。

安地斯山（Andes）另1側的阿根廷西南部巴瑞洛契巿（Bariloche）也受波及。所幸目擊者表示，接近震央地區建築受損有限。

奎里雍卡巴納斯旅館（Cabanas Hotel）老闆維拉（Alamiro Vera）說：「這裡搖動得好劇烈、好劇烈，還好有驚無險，沒房子倒塌。只有虛驚，不過房子裡有些東西掉下來。」

46歲的阿瓦拉多（Alvarado）當時正準備前往鄉下跟朋友共度耶誕節。一感受到強震，立刻奪出家門的她說：「說時遲，那時快，突然就一直搖個不停。因為實在太強烈、太大聲，我以為房子就要倒、地板會裂開。」

儘管已發生數十起餘震，災損集中1條橫跨奇洛埃島的公路沿線上，其中1段交通中斷，也有部分小路和橋梁受損。（譯者：中央社何宏儒）1051226

(中央社)