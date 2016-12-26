C羅4奪金球 成就仍不比梅西？

C羅今年率隊在歐國盃、歐冠盃奪得雙冠，喜獲第四座金球獎。(美聯社資料照)

葡萄牙猛將C.羅納多(Cristiano Ronaldo)今年先後出戰歐冠盃、歐洲盃，雙雙拿下冠軍，奪得生涯第四座金球獎殊榮，然而即便一口氣達成數個成就，曼聯總教練瓜迪奧拉(Pep Guardiola)他若是跟梅西相比，「梅西是另一個層級的選手。」

瓜迪奧拉是公認全世界最擅打進攻戰的教頭，並曾在巴塞隆納執教四個球季，梅西能成為現在的超級球星，瓜迪奧拉得記上一功，對於一手拉拔的梅西，今年金球獎以429分之差敗給C羅，距梅西史上最多金球獎紀錄，只差一座，儘管如此，瓜迪奧拉仍認為C羅想追上梅西，還得做得更多。

「梅西是最好的，他絕對是，」日前巴薩總教練安立奎(Luis Enrique)曾說「拿梅西跟其他選手比很荒謬」的論調，瓜迪奧拉也認同這個看法，「他知道該怎麼比賽、得分、與隊友們合作，且總是這麼做。」而他們是否只是單純力挺子弟兵，單看成績似乎可看出一些端倪。

據《FoxSports》報導，梅西今年在英超出賽20場，踢進23球、傳出8次助攻，C羅在西甲出賽場數則少梅西1場，踢進16球、送6次助攻。由此來看，儘管兩人分屬不同聯盟，但成績確實是梅西較為出色，不過C羅今年率隊斬獲雙冠，卻是梅西缺少的最大優勢。

(中時電子報)