喬治麥可離世 十大經典歌曲永植人心
英國流行樂巨星喬治麥可（George Michael）在耶誕節假期離開人世，他一生唱過無數膾炙人口歌曲，近40年演藝生涯銷售逾1億張專輯，以下則是他告示牌百大單曲榜10大歌曲。
告示牌（Billboard）網站報導，喬治麥可1983年以「轟」合唱團（Wham）的Young Guns (Go For It)首度擠上告示牌榜單，展開亮麗歌唱人生，他的冠軍歌曲包括「你走之前叫醒我」（Wake Me Up Before You Go-Go）、「無心的呢喃」（Careless Whisper）、「信念」（Faith）以及與艾爾頓強（Elton John）合唱的「Don't Let the Sun Go Down On Me」等等。
喬治麥可歷年來在告示牌百大單曲榜成績最好的是1987年的「信念」，高居龍頭位置4週之久，也是他首張單飛專輯「信念」中4首冠軍單曲之一。
信念位居「告示牌200」排行榜榜首長達12週，專輯在美國熱銷1000萬張，還在1988年葛萊美獎頒獎典禮獲頒最佳年度專輯獎殊榮。
以下為喬治麥可在告示牌百大單曲榜中10大名曲。
1. 1987年的「信念」，4週冠軍。
2. 1985年「轟」時期的「無心的呢喃」，3週冠軍。
3. 1988年的「One More Try」，3週冠軍。
4. 1984年「轟」時期的「你走之前叫醒我」，3週冠軍。
5. 1985年「轟」時期的「Everything She Wants」，2週冠軍。
6. 1988年的「Father Figure」，2週冠軍。
7. 1987年喬治麥可與「靈魂歌后」艾瑞莎弗蘭克林（Aretha Franklin）合唱的「I Knew You Were Waiting」，2週冠軍。
8. 1988年的「Monkey」，2週冠軍。
9. 1987年的「I Want Your Sex」。
10. 1990年的「Praying For Time」。
喬治麥可還有1首從未擠進百大單曲榜但卻人人可朗朗上口的歌曲，那就是「轟」時期的「去年耶誕」（Last Christmas）。這首歌已成每年耶誕期間必聽歌曲，是告示牌歷來節慶百大單曲第10的金曲。（譯者：中央社許湘欣）1051226
(中央社)
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