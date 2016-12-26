菲南耶誕夜爆炸案 疑為毒梟報復行動

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菲國南部教堂附近耶誕夜爆炸案，當地警方初步判斷是與毒品有關的報復行動，而非恐怖攻擊。

24日晚間約9時30分，民答那峨島北可塔巴托省（North Cotabato）米薩牙卜鎮（Midsayap）1座教堂附近，有人在警車底下放置炸彈並引爆，導致17人受傷，包括1名警察和2名兒童。

米薩牙卜鎮警方今天表示，「爆炸案與毒品有關，鎮上販毒集團對警方積恨已久。」

過去數月來，當地警方在掃毒行動中瓦解了數個販毒集團，並逮捕多名可疑毒販。在上月1場掃毒行動中，警方還從毒販住所搜出多把機關槍，外號「連茲司令官」的主嫌成功脫逃，揚言報復。

由於爆炸案發生在耶誕夜，米薩牙卜鎮又是穆斯林武裝組織活躍的地方，因此外界一度認為是宗教衝突。

但調查人員說，從歹徒並非直接把炸彈丟進教堂，而是以警車為爆炸目標，可推測他們的攻擊對象是警察。

警方表示，已有多名目擊者出面，聲稱見到數名嫌犯在案發後迅速離去。1051226

(中央社)