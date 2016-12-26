圓仔貪吃美食 下重手拆樹摘果

台北市立動物園今天表示，最近適逢茄苳樹果實成熟期，大貓熊「圓仔」為了美食不擇手段，一連幾天攀折茄苳樹枝找果實，幾乎把茄苳樹給「拆」了。

動物園表示，天氣逐漸轉涼後，3隻大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」開始輪流到戶外活動場透氣，此時正逢茄苳樹果實成熟期，不少到動物園看大貓熊的粉絲，都見識到「圓仔」為了吃到長在高處的果實，如何施展高超的爬樹技能。

動物園說，「圓仔」為了吃，啟動「毀樹計畫」，爬上將近兩層樓高的茄苳樹，用強而有力的熊掌，一把一把地將樹枝折下，檢查是否有果實藏在枝枒間，而這棵茄苳樹的樹冠層，就在短短的幾天之內，徹底地被「圓仔」給「拆」了。

許多民眾擔心「圓仔」爬到高處，會有摔落的危險，保育員解釋，大貓熊是爬樹高手，「圓仔」爬向高處時，一定會有一隻腳抓穩樹枝，絕對不會讓自己掉下來，所以民眾可以不用擔心。1051226

(中央社)