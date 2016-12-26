疑因視線死角 自小客與警機車衝撞

我要評比

新北市板橋派出所李姓警員25日10時50分獲報前往處理交通事故，騎乘警用機車行經縣民大道一段與南雅南路口時，疑因車流影響視線，與對向左轉的自小客車發生衝撞。(王揚傑翻攝)

昨晚（25日）10時50分，新北市警板橋分局板橋派出所李姓警員獲報前往處理交通事故，騎乘警用機車行經縣民大道一段與南雅南路口時，疑因車流影響視線，與對向左轉的自小客車發生衝撞，造成警用機車車頭及後側損壞，民眾汽車右側損壞，所幸僅車輛損壞，人員均無受傷。

警方表示，雙方均無酒駕，且經查該路段該時間可以左轉，未違反法規，全案已依法辦理，肇事責任尚待釐清。

(中時)