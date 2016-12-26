中市13區公所調解委員會獲中央考評績優 市長頒獎
台中市政府法制局配合法務部辦理104年度調解業務績效考評，經送法務部複評，台中市13區公所調解委員會獲績優肯定，西區調解委員會更連續4年獲得績優。市長林佳龍今日於市政會議頒獎勉勵，感謝調解委員會為民眾排難解紛所作的努力。
台中市績優區公所調解委員會前5名分別為西區、大雅區、潭子區、沙鹿區及西屯區；另依案件數分組考評，各組前兩名績優區公所分別為第一組：南屯區、北區，第二組：清水區、霧峰區，第三組：神岡區、大肚區，第四組：新社區、外埔區。
法制局長陳朝建表示，台中市各區公所調解委員會104年度調解成立率89.3%，調解績效卓著，六都第一，感謝各區調解委員會團隊共同努力，為精進中市調解業務品質，強化便民措施，市府規劃建置「調解作業管理系統2.0版」，預計於明年2月間開放民眾上線使用。
陳朝建指出，新版系統除保留舊系統已提供民眾線上聲請調解服務外，更增加線上「調解案件進度查詢」功能，讓民眾便利上線查詢調解案件辦理進度及調解時間地點，享受便捷快速電子化的調解服務。
另外，為建立調解雙方溝通平台，法制局將推動修復式正義制度應用於調解程序中，透過調解委員引導當事人間善意溝通，討論相互需求、共識，協調出可以解決的方式，更能修復雙方關係並有效弭平紛爭。
(中時)
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