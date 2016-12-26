遭BMW高速撞機車 柳營老夫妻命喪返家路

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柳營陳姓老夫妻騎乘機車欲從新營返家，不幸與轎車發生車禍，夫妻2人送醫搶救後不治。（萬于甄攝）

柳營區柳營路二段26日中午發生一起車禍，警方在現場釐清肇事原因。（萬于甄攝）

轎車因高速撞擊，甩尾到安全島上，車頭近乎全毀，情況慘不忍睹。（萬于甄攝）

(14:16更新 老夫婦急救無效身亡) 台南市柳營區柳營路二段26日中午一輛自小客車與機車發生嚴重擦撞，80歲機車騎士陳金樹載著74歲妻子陳錦子疑似欲從新營返家，途中不幸與BMW轎車擦撞。陳姓夫妻2人送醫後搶救無效，不幸身亡，而轎車岳姓駕駛則腿部骨折受傷送醫，詳細車禍原因警方正進一步調查。

目擊者表示，疑似是轎車從後方撞上陳姓夫婦機車，2人被撞飛重摔落地，情況慘不忍睹，轎車則因高速撞擊號誌燈後，甩尾到安全島上。

柳營中埕里長王天河表示，陳姓夫婦家境狀況不好，大兒子上個月因病逝世時，仰賴親友募款幫助，才順利完成兒子後事，另一個兒子則在服刑，還有1個孫子正就讀高二，面對此情況需要各界幫忙伸援手。

(中時)