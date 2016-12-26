光復中學風波 國教署：調查一個月內出爐
新竹市私立光復高級中學在耶誕前夕，變裝穿納粹軍服表演引發軒然大波，教育部國民及學前教育署署長邱乾國表示，全案現在還在調查階段，會將調查結果送私校諮議委員會定奪，最高刪除200萬元，調查結果會在一個月內出爐，由於校方事後也提出改善計畫和想法，都會列入審查項目內，而非現就已刪除該筆經費。
邱乾國並未對懲處是否受國際壓力有關，他表示，校方在辦理此次活動作為顯然沒有審查機制，未深化學生對歷史事件與國際觀的教育，以致學生將全世界共同感到哀悼的歷史傷痛當成變裝活動，確實「不適當」。
外界抨擊光復學生在無知情況下扮納粹，教育部「下重手」是否符合教育精神？邱乾國說，目前還在專案小組調查階段，會將調查結果交由私校諮議委員會審議，他是翻閱以往該校的補助資料，研判最重可能被刪除200萬元補助款。
校方態度也是影響審議結果的關鍵因素之一，邱乾國說，校方事後已經提出改善計畫和想法，認為可以帶領孩子去閱讀相關書籍，重新去認識此一歷史傷痛，瞭解和平的可貴，或是邀請以色列、德國友人到校分享，讓學生們有更深認識。
國教署認為，當前刻不容緩的就是要讓學生們冷靜沉澱下來，將派諮詢團隊給予校方協助，並針對各校加強宣導，請學校應該教育人與人之間的寬容和理解，不要讓類似事件再次重演，徹底落實學生歷史教育與國際觀，尊重多元文化與種族的特色。
(中時)
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