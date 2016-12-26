立院初審 同性婚姻邁向法制化

立法院今天初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

立法院司法及法制委員會上午審查婚姻平權法案，總計有民進黨立委尤美女等48人擬具「民法親屬編部分條文修正草案」、國民黨立委許毓仁等17人擬具「民法第一千一百三十八條及第一千二百二十三條條文修正草案」、國民黨立委許毓仁等17人擬具「民法親屬編部分條文修正草案」、時代力量黨團擬具「民法部分條文修正草案」案。以及，民進黨立委蔡易餘等18人擬具「民法親屬編增訂部分條文草案」案、時代力量黨團擬具「家事事件法部分條文修正草案」案。

立法院司法及法制委員會初審通過尤美女所提修正動議，異性或同性之婚姻當事人，平等適用本法及其他法規所定關於夫妻、配偶之規定。

草案規定，異性或同性配偶，平等適用本法及其他法規所定關於父母子女、親屬之規定。但本法第一千零六十三條以異性配偶為限。但全案仍須朝野協商。1051226

(中央社)