陸遼寧艦赴太平洋 日重申嚴密監視

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日本政府發言人今天指出，中國大陸1艘航空母艦航行於太平洋，顯示大陸正在擴張軍力，而日本正進行嚴密監控。

路透社報導，內閣官房長官菅義偉在記者會上說，日本將在相關海域，採取監視對方活動及發出警告的一切必要行動。

中國大陸表示，遼寧艦編隊赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，相關任務為海軍根據年度計畫作出的正常安排。（譯者：中央社何宏儒）1051226

(中央社)