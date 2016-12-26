同婚初審通過 挺同團體大聲歡呼

立法院今天初審通過攸關同性婚姻的民法修正案，當司法委員會宣布散會之後，挺同婚團體現場大聲歡呼，甚至有不少民眾喜極而泣。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體近期也開始號召群眾，今天在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。立法院今天也初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

當立法院司法委員會確定初審通過同婚法案後，挺同婚現場民眾大聲歡呼，甚至有不少人喜極而泣，當立委尤美女、段宜康、黃國昌跟許毓仁等人到場致詞時，也受到現場民眾大聲歡呼。1051226

(中央社)