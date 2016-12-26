中市禁售核災區食品 議會修正自治條例
台中市議會國民黨團連署提案修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」，通過禁止日本核災區5縣食品在台中市販售，市府今天說，將依程序陳報行政院核備。
是否要開放日本核災區食品來台引發爭議，台中市議會國民黨團連署提案修正「台中市食品安全衛生管理自治條例」，禁止日本核災區5縣食品在台中市販售，經二、三讀程序後通過，條例中明訂業者違反規定者，將依食品安全衛生管理法辦理，處3萬元以上300萬元以下之罰鍰，產品並得馬上下架。
台中市議會國民黨團執行長李中上午帶領國民黨籍市議員黃馨慧、朱暖英、陳政顯、劉士州等人向市民報告這項成果，台中市是6都中第1個通過自治條例。
李中表示，國民黨團在這會期積極提案，要求在食安自治條例中，增加第10條之一「日本核災區包括福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣、群馬縣等5縣食品，不得在台中市販售，日本食品必須於包裝及容器以中文標示生產地名之都、道、府、縣」。
李中說，這項自治條例修正案能夠通過，也獲得民進黨團、超黨派聯盟及無黨籍聯盟等黨團支持，呼籲台中市衛生局，好不容易走到這一步，希望要以民眾的健康為第一，未來就算中央法規變動，台中市衛生局也要堅持核災5縣食品不在台中市販售。
市府表示，議會版本與日前中央宣示政策方向一致，市府樂觀其成，市長林佳龍也已多次強調，沒有人希望吃到不安全的食品，議會建議將之納入自治條例，共同為市民食安把關。市府將依程序陳報行政院核備。1051226
(中央社)
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