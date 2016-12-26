婚姻平權初審過 挺同歡呼 護家盟改往總統府抗議

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立院審婚姻平權案初審過關後，護家盟民眾轉往總統府前抗議。（王英豪攝）

立院通過婚姻平權案後，護家盟民眾突襲轉往總統府抗議。（王英豪攝）

護家盟民眾突襲總統府，抗議婚姻平權初審過關。（王英豪攝）

立院婚姻平權法初審今日過關，挺同團體高聲歡呼。（趙雙傑攝）

立法院司法及法制委員會今天審查攸關同志婚姻平權的《民法相關條文修正草案》，中午12時許，司法委員會召委尤美女宣布，全案審查完竣，經委員會逐條審查後把尤美女、許毓仁、時代力量及蔡易餘版本包含修正動議都送出委員會。

尤美女宣讀法案送出委員會後，護家盟民眾改轉往總統府前抗議；而挺同團體則是揮舞旗幟歡呼，明顯兩樣情。

(中時)