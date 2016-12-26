丟雞蛋、推警察不起訴 檢察官：可受公評之事
今年5月27日，勞工運動主辦人林子文，因不滿勞動部裁決委員會裁定，「新北瓦斯公會幹部被解僱，公司方無不當勞動行為」，與抗議人士在勞動部前搭設靈堂，並高喊「如果裁委不出來，我們就衝進去。」同時丟擲雞蛋，與警方發生拉扯，造成員警等9人受傷，警方認為涉嫌妨害公務、侮辱公署罪，將林移送法辦，不過，檢察官認為，依兩公約所揭示保障人員規定，公民可以批評他們的政府，不必受到處罰，因而處分不起訴。
林辯稱，抗議民眾是徒手，沒有攜帶危險物品，雞蛋也不是危險物品，朝向大門丟雞蛋，是要突顯民眾有如雞蛋一樣脆弱。
不起訴書指出，執法者不能因群眾表達內容不中聽，就限制或科以刑責，林等的作為，並沒有惡意，目的是為了表達對於勞動部的決定不認同，同時刺激民眾意識，屬於可受公評之事。
(中時)
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