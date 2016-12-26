親信醜聞 韓獨檢組搜查文化體育部
負責調查朴槿惠閨蜜親信崔順實干政醜聞的南韓獨立檢查組，今天上午前往文化體育觀光部現場搜查，包括部長官趙允旋的辦公室。
南韓「亞洲經濟」指出，獨立檢查組此前以濫用職權嫌疑將青瓦台前秘書室室長金淇春逮捕，此次搜查是為了找出金淇春介入文化體育觀光部人事調動的證據。
據報導，金淇春曾涉嫌在2014年10月指示時任文化體育觀光部第1次官（政務次長）的金熙範，要求「6名1級室、局長提出辭職」。
南韓文化體育觀光部前長官劉震龍曾在今年10月份接受媒體採訪時表示，金淇春曾給予金熙範一份名單，要求辭退名單上的室、局長。
外界認為，金淇春辭退文化體育觀光部部分官員，是為了給崔順實設立Mir財團、K體育財團鋪路，這兩大財團在設立時的主管單位是文化體育觀光部。
另外，韓國民族藝術團體總聯合會等12個文化藝術團體此前還曾向媒體揭發關於金淇春和趙允旋涉嫌擬定「文化體育界黑名單」的違規打壓行為。
據報導，金淇春曾涉嫌多次阻撓有關諷刺「世越號」沉船慘案當時政府支援不力的畫展、電影以及紀錄片的展示或放映。
今年1月份的總統府青瓦台首席秘書官會議上，金淇春還曾主張「對電影界的進步傾向的有關人員進行掌握」，進入「黑名單」的畫家、作家、藝人和導演等不被允許參加政府組織的各類活動。1051226
(中央社)
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