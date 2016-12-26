婚平法案送協商 反同團體：將反對到底

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立法院司法委員會今天通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚團體表示，不能接受，將反對到底、繼續抗爭，未來將發動公投，並動用公民罷免權。

立法院司法委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，下一代幸福聯盟在立法院正門中山南路上舉行「婚姻家庭‧全民決定」活動，呼籲停止審查、交付公投。

現場群眾不斷逼近立法院正門，高舉「停止審查，交付公投」標語，不少人企圖翻越立法院圍牆，但翻進立院圍牆的群眾都被警方綁上束帶。場外民眾則高喊「打開大門」、「停止審查」等口號，呼籲警方釋放被逮捕的群眾。

主辦單位中午在現場直播立法院司法委員會審查狀況，立法院司法及法制委員會也通過提案，宣讀各版婚姻平權法案條文逐條討論後送朝野協商，後續婚姻平權相關草案均送交朝野協商。

聽到立法院司法及法制委員會決議，現場群眾情緒激動，高喊「不能接受」、「繼續抗爭」，部分群眾再度試圖翻越入立院圍牆內，被警方阻擋。

反同婚團體表示，對於立法院司法及法制委員會的決議不能接受，將反對到底、繼續抗爭，未來將發動百萬公民公投，將同婚議題交付全民公投，同時動用公民的罷免權，罷免那些破壞家庭婚姻基礎的立委。1051226

(中央社)