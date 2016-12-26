德里動物園麻醉劑遭竊 部長令徹查

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因動物大量死亡遭非議的德里動物園又出包，印度婦女與兒童發展部長莫妮卡近日致函印度藥品管理總署，要求對德里動物園所持有作為動物麻醉劑的K他命失竊案進行調查。

德里動物園持有俗稱K他命的氯胺酮（ketamine），主要用來麻醉大型動物，但這種藥物在印度夜店、派對、舞廳是被用來「約會強暴」的最常見的三種藥物之一。

德里動物園陸續發生梅花鹿、長尾葉猴大量死亡事件，先前遭部長莫妮卡（Maneka Gandhi）批評，並下令中央動物園管理局進行監管與突檢，結果又發現動物園非法採購K他命且遭盜取。

由於在多起婦女遭性虐案發現K他命遭濫用後，印度政府在2011年12月根據「藥品及化妝品管理法」，將K他命列為X級管制藥品，禁止購買和取得。

「今日郵報」（Mail Today）報導，莫妮卡21日致函印度藥品管理總署指出，德里動物園因不法行為和刑事疏失導致動物大量死亡，經她下令中央動物園管理局調查，還發現德里動物園持有被印度政府列為X級管制藥物的K他命遭盜。

莫妮卡在信中表示，已經附上中央動物園管理局的調查報告，希望藥品管理總署署長辛赫（GN Singh）能盡快對德里動物園園長可汗（Riaz Khan）和被認定有罪的獸醫採取行動。

德里動物園主管阿格尼哈崔（Amitabh Agnihotri）對媒體查證的電話和簡訊都未接聽與回應；園長可汗則在電話中表示，「我們不知道這件事（非法持有K他命及藥品遺失），我們不想談論此事。」1051226

(中央社)