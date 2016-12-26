歐巴馬簽署國防授權法 陸外交部對涉台部份表達不滿

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大陸外交部發言人華春瑩。（圖／大陸外交部）

針對美國總統歐巴馬簽署「2017財年國防授權法案」，大陸外交部以「答記者問」形式回應，強調堅決反對該法案有關涉台內容，並向美方提出嚴正交涉，中方對美方簽署該法案表示強烈不滿。

歐巴馬所簽署「2017財年國防授權法案」中，首度納入台美高級軍官交流章節，使台灣問題變得更加尖銳。

大陸外交部發言人華春瑩表示，台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政。美方上述法案涉台內容儘管不具法律約束力，但嚴重違反中美三個聯合公報原則，干涉中國內政，中方完全不能接受。

華春瑩說，我們敦促美方恪守在臺灣問題上向中方作出的承諾，停止美台軍事聯繫和售台武器，以免給中美關係和台海和平穩定造成損害。

(旺報)