湖南官員當槍手幫領導代考 8人受處分

據中新網報導，有大陸網友舉報湖南省衡山縣一局長缺考，由下屬當槍手代考及監考人員睜一隻眼閉一隻眼之下企圖矇騙，湖南紀檢監察部門25日對外通報稱，經調查情況屬實，代考的槍手主任已被免職，涉事的缺考局長等7人受到不同形式的處分。

紀檢部門稱，經調查，今年11月24日上午8時30分，在衡陽電大衡山分校考點進行的「湖南省行政人員執法資格電子化考試」中，報考人員衡山縣衛生和計劃生育局局長曠某未到場參加考試，該局法規監督股股長趙某擅自安排該局應急辦副主任周某代替曠某參加考試。負責檢查考生身分證、准考證的工作人員衡山縣職業中專教師周某，未核查出代考行為。負責監考的胡某紅、文某軍（兩人均為衡山縣職業中專教師）對考生考完後仍留置考場幫他人操作電腦考試介面的行為制止不力，未及時清理該考生出場，也未在考場情況記載表上將此違紀情況進行記錄。

通報顯示，經研究決定：免去周某應急辦副主任職務，並對趙某、周某分別給予行政警告處分；同時對曠某、劉某、黃某3人進行誡勉談話，並責成該縣法制辦對曠某等5人考試違紀問題在全縣進行通報，上報湖南省政府法制辦公室處理。

此外，責成該縣教育局對周某、胡某、文某等3名監考老師的違紀行為在該縣進行通報，取消3人2年內擔任此類考試工作人員的資格。

(旺報)