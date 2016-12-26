湖南官員當槍手幫領導代考 8人受處分
據中新網報導，有大陸網友舉報湖南省衡山縣一局長缺考，由下屬當槍手代考及監考人員睜一隻眼閉一隻眼之下企圖矇騙，湖南紀檢監察部門25日對外通報稱，經調查情況屬實，代考的槍手主任已被免職，涉事的缺考局長等7人受到不同形式的處分。
紀檢部門稱，經調查，今年11月24日上午8時30分，在衡陽電大衡山分校考點進行的「湖南省行政人員執法資格電子化考試」中，報考人員衡山縣衛生和計劃生育局局長曠某未到場參加考試，該局法規監督股股長趙某擅自安排該局應急辦副主任周某代替曠某參加考試。負責檢查考生身分證、准考證的工作人員衡山縣職業中專教師周某，未核查出代考行為。負責監考的胡某紅、文某軍（兩人均為衡山縣職業中專教師）對考生考完後仍留置考場幫他人操作電腦考試介面的行為制止不力，未及時清理該考生出場，也未在考場情況記載表上將此違紀情況進行記錄。
通報顯示，經研究決定：免去周某應急辦副主任職務，並對趙某、周某分別給予行政警告處分；同時對曠某、劉某、黃某3人進行誡勉談話，並責成該縣法制辦對曠某等5人考試違紀問題在全縣進行通報，上報湖南省政府法制辦公室處理。
此外，責成該縣教育局對周某、胡某、文某等3名監考老師的違紀行為在該縣進行通報，取消3人2年內擔任此類考試工作人員的資格。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。