大陸今日與聖多美國正式建交

中國大陸外交部26日宣布與聖多美普林西比恢復外交關係。大陸外交部長王毅（右坐者）在北京與聖國外長布特流（Urbino Botelho）會談後，兩國簽署復交聯合公報。（照片取自大陸央視微博）中央社 105年12月26日

新華社26日報導，大陸外交部長王毅在北京與聖多美及普林西比島外長博特略舉行會談。會談後，兩國外長簽署了《中華人民共和國和聖多美及普林西比島民主共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。

聖多美國21日與中華民國斷交，當時大陸外交部對聖國堅持一中原則表示讚賞，時隔5日，大陸正式與聖國建交。

(旺報)