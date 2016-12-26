美福特級航艦將完成設備測試
美國海軍(USN)最新核動力航空母艦福特號(CVN-78)即將完成全系統測試，確定了許多新設備的可靠度，也發現該改進的部分。這對美國海軍來說是個好個消息，這表示這艘新世代航艦逐漸接近正式服役的階段。
詹式防衛網 (Jane’s Defense)報導，負責建造艦的亨廷頓英戈爾斯工業公司（HII）首席執行官邁可.彼得斯(Michael Petters)說：「CVN 78 福特號完成了75%的系統測試，至於還沒完成的測試部分剩不到10％，主渦輪發電機的維修也接近完成，可以在海上測試。」
在今年9月，測試中的福特號被檢討出4大問題，包括彈射起飛、降落回收、自衛和彈藥運送等系統都有缺點，主要就是渦輪發電機性能不穩定。目前還無法確定修復時程。
過去的美國超級航艦，採用的是蒸氣彈射器與液壓回收系統，都是機械原理，構造相對簡單。而福特號為了提升效率，採用電磁彈射器（EMALS）和先進戰機回收裝置（AAG），這兩個設備都是以電力驅動，因此渦輪發電機顯得至關重要。
目前這兩個系統的改良版都完成了陸地測試，下一階段就是重新安裝在福特號上。
(中時電子報)
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