曼尼旅日有譜 可能加盟高知鬥犬

大聯盟生涯累積555轟的曼尼，可能到日本獨聯打球。(美聯社資料照)

曾短暫來台加盟義大犀牛(現富邦悍將)、大聯盟生涯累積555轟的強打者曼尼，近期正積極訓練，力拚重返職業戰場，日前就傳出他可能到日本打獨立聯盟，據日媒26日報導，他幾乎已與四國聯盟的高知鬥犬達成協議，有望成為台灣小將羅國華的隊友。

曼尼即使已44歲，看來還是難忘在球場的日子，就在他想復出的消息傳開後，據《日刊現代》報導，現在除了高知鬥犬，日本獨立聯盟的相關人員透露，BC聯盟等獨聯的球隊，也對曼尼相當有興趣。

日媒指出，迎來曼尼加入，他的人氣應能有助獨聯的票房成長，且他2014年以小聯盟約加盟小熊時，曾幫助過現在的小熊主炮布萊嚴，走出打擊低潮，2015年也曾任打擊顧問，有他助拳，應也有助年輕選手成長。

雖然日媒推測，加盟獨聯應只是曼尼前進日職的跳板，但即使球團沒留住人，以現行的規定，他們也能獲得高額的轉隊費。如此來看，若他能安分的打球、找回身手，可說是利多於弊，或許明年球季，有機會能再看曼尼馳騁在球場上。

(中時電子報)