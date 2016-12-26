就職7周年 傅崐萁誓言「把地方垃圾掃乾淨」
甫獲得選台縣市首長滿意度第一名，花蓮縣長傅崐萁今舉行就職7周年感恩會，傅崐萁拿起掃帚帶領縣府局處首長以環保掃街方式歡慶就職周年，以行動粉碎地方盛傳「任期過半前請辭」說法，強調縣長職務將「做好做滿」，誓言把地方垃圾掃除乾淨！
剛結束率隊赴陸參加台灣八縣市農特產及旅遊推介會，行銷花蓮農產與觀光，縣長傅崐萁昨日回台後馬不停蹄來到花蓮市六期重劃區陽光電城旁，出席「縣長就職7週年典禮」，傅崐萁對著台下民眾說「我愛你們！」感謝縣民支持他才能走到今天。
地方盛傳傅崐萁因官司纏身，將在任期過半前宣布辭職，並推妻子徐榛蔚順勢接班，但傅崐萁並未如外界預期「請職」，他還細數執政7年來讓花蓮從負債190億元的的窮困之縣，在逆境中開源節流，明年財政將可達到收支平衡，成功讓花蓮翻轉。
「靠著黑函走到今天」，傅崐萁在就職演說中表示，上任7年來，解決負債、積極各項建設，不計榮辱勇敢面對過去魚肉鄉民的地方土霸、惡霸威脅，即使有心人士不斷在家戶投遞黑函抹黑他，他一邊掃地並意有所指說，「花蓮需要大掃除，把垃圾通通掃掉」。
展望未來兩年任期，傅崐萁表示，將盡心盡力做好為民服務，除了因應蘇花改通車後的道路拓寬工程及東西線新都心計畫，他指出「有房有地」花蓮青年住宅以及日出香榭大道預計在2018年順利完工交屋，讓年輕人可以安心成家，根留家鄉打拼。
(中時)
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