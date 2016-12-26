大台中山手線 大甲后里「彩虹線」獲政院支持
「大台中山手線」環狀鐵路計畫，市府已逐漸與中央達成共識！台中市長林佳龍26日在市政會議中表示，除目前已獲核准的下環微笑線外，目前串聯大甲、后里的「彩虹線」也獲行政院支持；海線鐵路則將再強化財務計畫說明，務必推動雙軌高架化。
山手線的主要工程項目包括4項：海線大甲與山線后里新建串聯鐵路（上環彩虹線）、成功到追分雙軌化（下環微笑線）、海線鐵路雙軌高架化、山線鐵路高架化大慶延伸至烏日站。
林佳龍表示，目前下環微笑線已經獲得核定，並由中央編列15.4億元經費推動中，而串聯大甲、后里的上環彩虹線，也已獲行政院支持。海線雙軌高架化部分，因涉及財務計畫確定會進行雙軌化；市府將再強化財務計畫說明，務必推動海線雙軌高架化。
林佳龍說，山線鐵路高架化延伸到烏日站，將會影響到未來烏日都市計畫調整與副都心的整體發展，若可完成高架化，讓原本烏日被鐵路分隔的兩側，可以相互連結，同時讓烏日車站與高鐵站串聯。
市府也正積極推動將捷運綠線延伸至彰化市，這不僅是中彰合作的優先項目，也獲得中央的高度支持，應該列為優先推動的項目。
(中時)
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