傅(山昆)萁：不計榮辱為花蓮努力

花蓮縣長傅(山昆)萁（中）26日在花蓮市六期重劃區舉行就職7週年感恩會及清淨家園環保掃街活動，他細數擔任縣長期間，清償縣府過去負債，竭心盡力為花蓮落實基礎工作，獲媒體民調縣市首長滿意度第一。中央社記者李先鳳攝 105年12月26日

花蓮縣長傅(山昆)萁（中）26日在花蓮市六期重劃區舉行就職7週年感恩會及清淨家園環保掃街活動，他細數擔任縣長期間，清償縣府過去負債，竭心盡力為花蓮落實基礎工作，獲媒體民調縣市首長滿意度第一。中央社記者李先鳳攝 105年12月26日

花蓮縣長傅(山昆)萁（中）26日在花蓮市六期重劃區舉行就職7週年感恩會及清淨家園環保掃街活動，他細數擔任縣長期間，清償縣府過去負債，竭心盡力為花蓮落實基礎工作，獲媒體民調縣市首長滿意度第一。中央社記者李先鳳攝 105年12月26日

「排除萬難，解決負債，積極建設，掃除地方惡霸。」花蓮縣長傅(山昆)萁在就職滿7年活動上表示，自己是全台最辛勞的縣市首長，將不計榮辱為光榮的花園城市而努力。

傅(山昆)萁今天在花蓮市六期重劃區舉行就職7週年感恩會及清淨家園環保掃街活動，他細數擔任縣長期間，清償縣府過去負債，竭心盡力為花蓮落實基礎工作，獲媒體民調縣市首長滿意度第一。

傅(山昆)萁說，昨天在大陸北京推廣花蓮農特產和觀光，攝氏零下6度氣溫對比花蓮20多度和煦陽光，深深感到幸福；在地農民辛苦生產的優質農特產，是身為花蓮一份子的榮耀，也是帶著滿滿光榮感走出去。

傅(山昆)萁指出，自就任以來不僅未增加負債，更努力償債，歲入歲出短差明年將損益平衡；建設方面包括因應蘇花改通車，道路拓寬工程、設置大型停車場、轉運中心及推動有房有地的青年住宅專案等，讓花蓮鄉親安居樂業。

傅(山昆)萁強調，縣長任期間，謠言、黑函不斷，但一路走來，打破謠言，奪得全台民調滿意度最高的縣市長，將與副縣長蔡運煌攜手做完今後的2年任期。1051226

(中央社)