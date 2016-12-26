副總統盼學術獎得主 讓全世界看到台灣

副總統陳建仁今天出席「第20屆國家講座主持人暨第60屆學術獎得獎人頒獎典禮」，他希望得獎人在學術研究上能繼續發光發熱，讓全世界看到台灣。

陳副總統今天出席「第20屆國家講座主持人暨第60屆學術獎得獎人頒獎典禮」。

這場活動原訂由總統蔡英文出席，但總統府上午突然通知改由陳副總統出席，蔡總統另有公務需要處理。

陳副總統致詞表示，身為過來人，他知道國家講座及學術獎聯合頒獎典禮是學術界每年歲末所囑目的盛事，很高興能與所有得獎人分享在學術研究上的豐碩成果與榮耀時刻。

副總統說，「學術獎」今年正好滿60年，他自己也是第40屆的得獎者，希望今年的13位學術獎得獎人在學術研究上能繼續發光發熱，讓全世界看到台灣。

他說，學術研究是一條艱苦漫長的道路，因為有大家的投入，學術界才能累積很多的能量，讓全球看到台灣的發展，也使得國家不斷往前邁進；因為有大家做為表率，透過教學啟迪學生做研究的興趣，也為學校的研究發展開創新的特色。

副總統強調，政府會珍視學術界的每一份心血結晶，也會善用學術研究的每一分能量，讓專業的學術知識用來解決社會的大小問題，帶動國家的發展，促進人類和平福祉。

他說，加強產學研合作，不但是一定要走的道路，還要走得更廣、更遠、更穩健。政府除了加強基礎研究的質與量外，正在積極推動「科學技術基本法」的修法，透過鬆綁法規，讓學研界的人才和技術加速進入產業界，學界的人才也可以直接進入產業界創業和任職。

副總統指出，新政府會聚焦「5加2」產業創新計畫，設置大學鏈結中心來輔導創業團隊，讓年輕人有創新、研發及創業精神。也要推動與產業即時接軌的高階人才培育策略，讓產學研的資源，能有最好的連結和運用，提升國家的競爭力。政府最近也鬆綁很多法規，讓國外資金及人才集中到台灣，使台灣成東亞創新產業的基地。1051226

(中央社)