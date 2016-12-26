同婚初審通過 尤美女：這不是世界末日
民進黨立委尤美女今天說，初審通過同性婚姻法案，不是世界末日，只是修法讓同志也可以結婚跟生養小孩。
立法院司法及法制委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體也分別號召群眾今天在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。委員會稍後初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。
立委尤美女、黃國昌、林靜儀跟許毓仁等人到挺同婚現場時，也受到民眾熱烈歡迎，特別是尤美女從立院走上台時，走到哪就被民眾歡呼到哪裡。
尤美女上台致詞時表示，許多誤解都來自於不瞭解，在台灣的土地上每個人都會被平等對待，呼籲支持同志平權的民眾要加強溝通，要讓每個人都理解。
「這不是世界末日」尤美女說，修法中並沒有移動異性戀的規定，只是在法律的架構下，讓同志也可以結婚、生養小孩建立美好的未來。
許毓仁則說，今天是同志的一小步，但卻是台灣人權的一大步，希望法案初審通過，讓台灣的同志議題成為亞洲的驕傲。
黃國昌也表示，國家跟政治人物的責任，是要趕快完成立法，還給同志在憲法上該有的權利。他說，今天雖然只是一小步，後面會更加艱難，但他相信只要保持初衷，相信這些力量可以突破重重難關，走到終點。1051226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。