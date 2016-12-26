同婚初審通過 尤美女：這不是世界末日

民進黨立委尤美女今天說，初審通過同性婚姻法案，不是世界末日，只是修法讓同志也可以結婚跟生養小孩。

立法院司法及法制委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體也分別號召群眾今天在立法院外集結，為各自的訴求主張聲援。委員會稍後初審通過民法親屬編部分條文修正動議，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，全案須經由朝野協商。

立委尤美女、黃國昌、林靜儀跟許毓仁等人到挺同婚現場時，也受到民眾熱烈歡迎，特別是尤美女從立院走上台時，走到哪就被民眾歡呼到哪裡。

尤美女上台致詞時表示，許多誤解都來自於不瞭解，在台灣的土地上每個人都會被平等對待，呼籲支持同志平權的民眾要加強溝通，要讓每個人都理解。

「這不是世界末日」尤美女說，修法中並沒有移動異性戀的規定，只是在法律的架構下，讓同志也可以結婚、生養小孩建立美好的未來。

許毓仁則說，今天是同志的一小步，但卻是台灣人權的一大步，希望法案初審通過，讓台灣的同志議題成為亞洲的驕傲。

黃國昌也表示，國家跟政治人物的責任，是要趕快完成立法，還給同志在憲法上該有的權利。他說，今天雖然只是一小步，後面會更加艱難，但他相信只要保持初衷，相信這些力量可以突破重重難關，走到終點。1051226

(中央社)