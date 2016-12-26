韓亞航與CJ中國分公司協議 優惠乘客

韓亞航空今天在北京與南韓CJ集團中國分公司簽署一項名為「魔幻登機牌」服務的合作協議，乘客將可在CJ旗下的中國品牌賣場享有折扣優惠。

南韓聯合新聞通訊社報導，「魔幻登機牌」（Magic Boarding Pass）是韓亞航空專為乘客提供的特別優惠，乘客只要出示航班登機牌，將可在CJ旗下的品牌賣場享有折扣優惠。目前韓亞航空和國內53家公司及歐美、日本和中國的47家海外公司簽署了合作協議。1051226

(中央社)