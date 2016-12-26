稅收超徵全民發紅包？許虞哲這樣說

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中央政府連續3年稅收超徵，累計約新台幣3000億元，是否有機會發紅包給民眾？財政部長許虞哲表示，透過租稅通盤考量，一樣能達到效果。

立法院財政委員會今天審查稅捐稽徵法等修正草案，許虞哲上午到立法院財政委員會列席備詢。國民黨籍立委羅明才關切近年稅收超徵情況。

許虞哲答詢指出，就中央政府來看，103年稅收超徵600多億元，104年超徵1400億元，今年預估超徵800多億元。

羅明才指出，近3年稅收超徵約3000億元，如新加坡曾經分紅退稅給民眾，財政部是否考慮發紅包退稅給民眾？

許虞哲回應，新加坡曾經這樣做過，但不是每一年都這樣做，且超徵的話，除可以透過減少發行公債、不釋股等方式外，透過租稅通盤考量後，一樣能達到效果。1051226

(中央社)