涉包庇賭博電玩 高市警前分局長被訴

前高市警三民二分局長李世昌涉嫌收賄包庇賭博電玩，今天被高雄地檢署依貪污罪起訴，同案及擔任白手套的2名離職警員也一併被訴。高市警方說，李世昌將依規定停職。

檢方指出，李世昌曾任高市警三民二分局偵查隊長、鹽埕分局副分局長，分別與時任警員的葉嘉雄、彭達明共事，2012年6月起，李世昌升任高雄市警局行政科專勤組專員，負責排班取締賭博電玩，業者被取締後，找上其舊部屬葉嘉雄、彭達明當白手套，透過他們送錢給李世昌，雙方約在李家附近的熱炒店等地見面，每次交付金額新台幣80萬、90萬元，拜託李世昌放水不排臨檢或洩漏臨檢時間，累計收賄金額達700多萬元。

李世昌任職市警局行政科專勤組專員期間，利用排班取締賭博電玩職務，向電子遊戲場業者通風報信收賄，東窗事發後被檢方聲押獲准迄今。1051226

(中央社)