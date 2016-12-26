謝志偉提納粹陰魂 李大維盼拿捏分際
對於駐德國代表謝志偉在臉書的發言，外交部長李大維今天表示，會告訴謝志偉，他是駐外代表，應該要拿捏分際。
光復高中校慶活動中，部分學生扮納粹引發爭議，謝志偉在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為：「納粹陰魂就/還在台灣！」、「中正還在紀念」。
立法院外交及國防委員會上午邀請李大維及相關部會報告「台聖斷交事件之檢討與後續作為」。
李大維在答復國民黨立委馬文君詢問時表示，他會跟謝志偉講，「他今天是我們國家駐德國的代表，不再是純粹的教授或電視節目主持人，這點分際會讓謝志偉知道」。
此外，外交部表示，校方已於第一時間發表聲明，強調絕無支持或認同納粹暴行之意，並對因而造成友好國家、人民感情的傷害鄭重道歉。
外交部呼籲國人，作為地球村的一份子，國人應有同理心，正視希特勒與納粹組織屠殺600萬猶太人的歷史事實。外交部已主動洽繫以、德兩國駐台代表，表達政府對此事件的重視與嚴肅處理的態度。1051226
(中央社)
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