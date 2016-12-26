圍爐新選擇 法國研究：桌遊降失智風險
新年圍爐不想到外頭人擠人，不妨全家大小一起玩桌遊。法國團隊花了20多年，研究近3000名老人發現，玩桌遊的老人比起不玩的，失智風險少15%，還能減緩認知衰退及憂鬱。
董氏基金會今天表示，法國波爾多大學公共衛生團隊從1988年開始進行一項名為「paquid」的世代研究，從2個法國行政區中隨機選出3777名65歲以上居民，其中有1181人經常玩桌遊，其特質包括年紀較輕、教育水平較高、多為已婚者、較少感到憂鬱以及有較佳的認知表現等。
團隊追蹤2987人，發現有830人診斷出失智症，進一步分析發現，相較於不玩桌遊的老人，會玩桌遊的老人罹患失智症風險少15%，且認知衰退以及憂鬱症的罹患率也較低。
台大醫院精神醫學部一般精神科主任黃宗正表示，桌遊活動有3大特點，包括可以改善記憶力、注意力、判斷力、規劃力等認知功能，還能增加人際互動，更重要的是桌遊種類多，不僅可選擇難易度，就連身心障礙者也可以玩。
黃宗正建議，年長者可以透過玩桌遊維持好的認知功能，同時可以改善注意力不集中、負向思考、增強與人互動的動機，但若要改善老人家的睡眠障礙、胃口及靈活度等，還是運動效果較好。
董氏基金會主任葉雅馨表示，桌遊打破了傳統麻將4人才能玩的限制，同時可以依照身體狀況、理解能力選擇適當的桌遊，也可以祖孫一起玩，建議家中有長輩的家庭，過年圍爐不妨試試桌遊。1051226
(中央社)
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