香蕉價漲小偷覬覦 男嫌遭逮辯稱自己吃

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嘉義縣劉姓男子覬覦價格飆漲的香蕉，涉嫌趁著黑夜竊取整串香蕉，警循線查獲，劉嫌辯稱，香蕉是自己要吃及送給友人；警訊後，全案依竊盜罪嫌移送。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 105年12月26日

嘉義縣劉姓男子覬覦價格飆漲的香蕉，涉嫌趁著黑夜竊取整串香蕉，警循線查獲，劉嫌辯稱，香蕉是自己要吃及送給友人；警訊後，全案依竊盜罪嫌移送。

嘉義縣警察局中埔分局今天表示，中埔鄉高經濟農作物受到寒流影響，產量減少，價格水漲船高，現在正值香蕉、火龍果、酪梨等農作物採收季節，中埔分局特別實施「護農勤務」，維護果農辛勞。

中埔鄉鹽館村1處香蕉園日前傳出遭竊，損失約20斤香蕉，經調閱沿途監視器，逐一比對可疑出入車輛，查出劉姓男子涉嫌重大，其機車腳踏墊清楚放置整串香蕉。

劉嫌到案坦承犯行，他辯稱，因行經香蕉園時，突然肚子痛入園如廁，發現1棵香蕉樹半倒，就臨時起意，持鐮刀割下整串香蕉，所竊取香蕉是自己吃及送友人食用。

香蕉園王姓蕉農表示，因香蕉價格飆漲，為防止被偷，常常三更半夜到果園巡視，現在警察加強巡邏，就不用擔心所種植的香蕉被偷，可以好好安心睡覺。1051226

(中央社)