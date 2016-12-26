曾之喬素顏曬床照 深U背心犯規露酥胸
藝人曾之喬（喬喬）當年從女子團體「Sweety」出道，單飛後在戲劇圈表現亮眼，人氣居高不下，常在臉書分享生活點滴的她，昨深夜曬出性感床照，讓大家直呼「太犯規啦！」
曾之喬最近忙著趕拍新戲《稍息立正我愛你》，仍不忘在聖誕佳節貼出美照，向粉絲們送上祝福，不過，一張床照卻讓網友全暴動了，照片中，喬喬素顏側躺在床上，只見她身穿深U藍色條紋背心，雪白酥胸看似呼之欲出，不吝分享E罩杯好身材，畫面相當養眼，引來大批粉絲留言「叫人眼神要放哪」、「喬哥好胸喔」、「太性感了」，就連好姊妹郭書瑤也忍不住大呼「我要抱緊處理妳！」
(中時電子報)
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