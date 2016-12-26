國旅卡惹議 賀陳旦：鼓勵地方設計套裝行程衝消費

立委蕭美琴今上午在立院交通委員會質詢表示，國旅卡適用應更全面，不必執著於團體旅遊，她提及，觀光產業不只有旅行社、遊覽車、導遊等行業，還包括特約商店、旅宿業者（旅館、飯店、民宿），還有自由行跟深度旅遊。

賀陳旦回應，觀光局將以專案處理，鼓勵地方設計套裝行程，包括在地消費、旅宿及特約商店等，並結合電子票証、數位化國旅卡，擴充消費；第二，規畫在觀巴網站上，把「台灣好行」、學生專案等行程加入，使旅程更自由。

觀光局業務組組長賴炳榮也曾說明，未來公務員使用國旅卡參加國旅，除了可參考近期品保協會，將精選出60條旅行社參與評選的路線，還可選擇台灣觀光巴士100多條路線、品保協會過去4年「金質旅遊獎」評選的20條行程、各縣市與國家風景區管理處合作的「Fun心遊台灣」路線等。

(中時)