扁參加陳幸妤診所開幕 中監認定未違規
前總統陳水扁24日參加女兒陳幸妤牙醫診所開幕，致詞長達23分鐘，是否「適當」？台中監獄今天上午認定，「未脫稿演出」，還在親情、祝賀和感恩、感謝範疇內，尚可接受，沒有明顯違反相關規定。
台中監獄今天上午召開會議，針對扁在女兒牙醫診所開幕時的全程致詞錄影進行檢視、討論。副典獄長林順斌指出，經審查後，其致詞沒有逸脫當初申請的範圍，大概都是在親情、祝賀和感恩、感謝的範疇內，尚可接受，沒有明顯違反相關規定。
至於外界質疑，扁出席女兒診所開幕致詞，無論是行動、表達能力都在「絕佳狀態」，與常人並無兩樣，為什麼還能保外就醫？林順斌指出，保外醫治最大功效就是透過醫療團隊介入得到更好醫治，各界觀感不同，若是認為扁的復原很好，代表其治療成效有一定進步；會由醫療團隊評估是否能符合保外就醫要件。
而致詞時間的長短，依活動不同變數很大，因而中監在扁申請時並未做限制。
(中時)
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