婚姻平權 謝啟大闖委員會大罵尤美女

立院司法及法制委員會今天初審通過攸關婚姻平權的民法親屬編部分條文修正草案。散會後，持反對意見的前立委謝啟大突在警力戒護下現身，大罵綠委尤美女，但尤未理會。

立法院司法及法制委員會今天初審通過攸關婚姻平權的民法親屬編部分條文修正草案，全案送交黨團協商。然而就在中午約12時許，在相關法條處理完畢後，突有一名反同婚的抗議人士混入委員會鬧場，高喊「停止審查，交付公投」，司委會民進黨召委尤美女隨即請駐衛警將其架離委員會。

而在審查完畢，尤美女宣布散會後受訪時，持反對意見的謝啟大突然在三名駐衛警的包圍中現身司委會。一開始謝啟大站在主席台側邊的備詢台看著尤美女接受媒體訪問，就在尤美女受訪完，謝啟大突然大力一拍備詢台說，「台灣最美麗的風景絕對不是尤美女」。但尤美女並未理會，並在警力戒護下離去。

謝啟大隨後表示，尤美女居然敢不讓別人旁聽，是怕什麼？她只會冷冷地看著尤美女過什麼法案。她說，台灣最美麗的是人，但尤美女今天會把台灣變成什麼樣子？全球有20多個國家通過伴侶法或同性婚姻法，最後造成的都是性解放運動，「我們需要這樣的台灣社會嗎？」

謝啟大說，今天尤美女這樣強制的把一個絕大多數台灣人民反對的法案，敢這樣閉著門通過，一個立委可以這樣為所欲為嗎？她必須要說，今天不是尊不尊重委員會的決議，當時太陽花運動反黑箱，今天尤美女何嘗不是如此。1051226

(中央社)