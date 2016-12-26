反同勢力增 學者：反同方動員比賽成功
台灣民意基金會今天公布民調指，目前反同超前挺同18個百分點。世新大學性別研究所教授陳宜倩則認為，這是反同的動員比賽成功，但「平等自由的問題，絕對不能仰賴民意導向」。
台灣民意基金會董事長游盈隆今公布民調說，挺同反同交鋒，已從11月雙方旗鼓相當，轉變成目前反同超前挺同18個百分點；7成1認為立法院現在不須急著立法通過同性婚姻合法化。
世新大學性別研究所教授陳宜倩分析指出，這一個月，正反兩方的交鋒非常激烈，挺同方大量的廣告，也有非常多的謠言，看起來，反同的動員比賽成功，但那是不成比例的金錢、人員（動員），很多是謠言、抹黑。
陳宜倩認為，攸關少數者保護的問題，是平等自由的問題，絕對不能仰賴民意的導向；她也舉西班牙為例認為，「領導人要真的扮演起實質領導的角色」。
陳宜倩說，這次民調對她最大的啟發就是，要改變長久以來性別刻板印象，需要教育溝通，不是動員比賽，或者政治正確的口號，期待大家要用最大的善意去理解反對方見解的實質溝通，這是討論的起點，而不是終點。
游盈隆則說，性別議題對傳統社會的顛覆性之強，不下於政治的革命、不下於社會革命，這是台灣社會正在面對的狀況。1051226
(中央社)
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