同婚初審通過 反同婚群眾總統府前靜坐

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立法院司法委員會今天通過提案，各版婚姻平權草案將送朝野協商，反同婚群眾轉往總統府前靜坐抗議。

立法院司法委員會今天審查攸關同性婚姻的民法修正案，中午通過提案，宣讀各版婚姻平權法案條文逐條討論後送朝野協商。

反同婚團體表示，無法接受立院司法委員會決議，號召群眾轉往凱道，路過總統府。

反同婚群眾突破警方在公園路前架設的警示牌，前往總統府前集結，並高呼總統出來面對。1051226

(中央社)